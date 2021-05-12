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Мэрия Еревана разъясняет проблему, связанную с работой общественного транспорта

Мэрия Еревана разъясняет проблему, связанную с работой общественного транспорта

Мэрия Еревана прокомментировала информацию, касающуюся проблемы с общественным транспортом в административном районе Нор Норк Еревана. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян сказал, что у ЗАО “Ереванский автобус” возникли проблемы с поставщиком топлива, которые мэрия пытается решить в кратчайшие сроки. “Это - техническая проблема. Проблемы возникли с поставщиком топлива ЗАО “Ереванский автобус”. Позже дадим дополнительные разъяснения. На данный момент мы стараемся решить проблему как можно скорее”, - сказал Карапетян, добавив, что некоторые маршруты частично уже восстановлены.

Он также сообщил, что проблемы с работой общественного транспорта возникли не только в административном районе Нор Норк.

Касаясь информации о том, что водители некоторых маршрутов проводят акцию протеста, Карапетян отметил, что у него нет подобной информации, это всего лишь проблема, связанная с поставками топлива, которую мэрия пытается урегулировать как можно скорее.


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