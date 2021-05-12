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Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев

Число жертв продолжающихся израильских ракетных ударов по сектору Газа возросло до 35. Об этом сообщил в среду палестинский телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

По информации ведомства, в результате ночных ударов израильской армии погибли трое палестинцев. Во вторник были убиты 15 человек, а с понедельника погибли в общей сложности 35. Среди жертв - 12 детей и женщина. Число пострадавших достигло 233.

По словам директора медицинского комплекса "Аш-Шифаа" в секторе Газа Мухаммеда Абу Селима, к ним поступили около 100 раненых. "Несколько пострадавших умерли от ран, среди погибших есть дети в возрасте до двух лет, - рассказал он. - Люди поступают к нам с очень серьезными и опасными травмами". Вместе с тем, отметил Абу Селим, в больнице складывается очень тяжелая ситуация с медикаментами и препаратами. "Система здравоохранения и так истощена многолетней блокадой, еще добавилась пандемия коронавируса, поэтому наши возможности весьма ограничены, - констатировал он. - Медицинские бригады работают в полевых условиях, все операционные сейчас заняты",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Удары по прибрежному анклаву стали ответом на пуски ракет палестинскими радикалами. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, объявила о запуске во вторник вечером и утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщается о пяти погибших израильтянах.

Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали свыше 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Дома расположены буквально в 500 метрах от Аль-Аксы. Пока речь идет о восьми семьях, но палестинцы опасаются, что их всех скоро насильно выселят из родных домов, предоставленных им в свое время Иорданией как хранительницей исламских святынь в Восточном Иерусалиме.


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