В Израиле “горячая весна”: в основе конфликта лежит судьба Восточного Иерусалима

Число палестинцев, пострадавших в результате столкновений с израильскими правоохранительными органами в Восточном Иерусалиме, возросло до 612. Об этом сообщает газета “Аль-Кудс” со ссылкой на информацию, предоставленную представителем Союза Красного Полумесяца Палестины.

“В течение дня (имеется в виду 10 мая, ред.) в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима были ранены, по меньшей мере, 612 палестинцев”, - сообщил представитель профсоюза.

Такова картина столкновения израильтян и палестинцев, произошедшего 10 мая, в День Иерусалима. В городе и в его окрестностях уже несколько дней беспорядки. Усугубляет ситуацию и то, что они проводятся в условиях неопределенности с вопросом правительства Израиля, там не могут сформировать правительство.

Беспорядки в Иерусалиме начались 7 мая, и их прямой причиной стал территориальный спор, который, в силу исторических обстоятельств, - частое явление для этого города. Иерусалимский суд постановил переселить ряд палестинских семей из района Шейх-Джарра и передать их земли потомкам евреев, которые жили там до войны 1947-1948 годов.

Такие споры не редкость в Израиле, но местные суды обычно пытаются их разрядить, зная, что любое решение будет принято отрицательно либо палестинцами, либо евреями. Но на этот раз было сделано исключение.

Столкновения между арабской молодежью и полицией начались в субботу вечером, затем продолжились, перекинувшись на территорию Храмовой горы и мечети Аль-Акса. Их кульминацией стал день 10 мая, когда евреи отмечали День Иерусалима. Они в ознаменование передачи контроля над городом Израилю в результате войны 1967 года, с флагами, маршем прошли по улицам. Традиционно в этом мероприятии участвуют израильские правые. Маршрут начинается в еврейской части города, проходит через ворота Сима и заканчивается у Стены плача.

Столкновения между полицией и палестинцами продолжились с утра и шли в течение всего дня. На вечер понедельника было назначено заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации. Резолюция, на которой настаивает Палестина, должна включать пункт о создании арабского и еврейского государства. Более того, как заявил в интервью ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофал, его страна столицей Израиля признает только Западный Иерусалим. Шейх Джаррах расположен на востоке города, в его арабской части. Идея признания Иерусалима единой и неделимой столицей еврейского государства для палестинцев остается неприемлемой.

Однако и израильские, и американские власти занимают совершенно противоположную позицию. Мнение администрации Джозефа Байдена в данном случае не отличается от взгляда Дональда Трампа. Никто не говорит о разделе города.

Беспорядки в Иерусалиме происходят в особенное для Израиля время. Биньямин Нетаньяху и его партия “Ликуд”, победившая на мартовских парламентских выборах, не смогли сформировать правительство. Предусмотренный законом 28-дневный срок истек 5 мая. Президент Израиля Реувен Ривлин передал право сформировать правительство следующей по величине политической силе в парламенте - партии “Еш Атид”, возглавляемой Яиром Лапидом.

Эксперты предсказывали провал Нетаньяху. При нынешнем балансе сил в Кнессете любая политическая конфигурация парламентского большинства будет нестабильной. Трудно ожидать, что Лапид сможет сформировать стабильную коалицию. Теперь он предлагает объединить все политические силы, которые заинтересованы в устранении Нетаньяху с политической арены. Такая коалиция, даже если она будет сформирована, вряд ли будет сильной. Кроме того, беспорядки в Иерусалиме делают проблематичным и соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Без него коалиция, в которую не входит “Ликуд”, не сможет работать.

Нетаньяху временно останется премьер-министром. И совсем не факт, что он уйдет позже. Во-первых, велика вероятность того, что Лапид не сформирует коалицию, и тогда будут назначены новые парламентские выборы, на которых “Ликуд” вряд ли опустится ниже второго места. Во-вторых, Нетаньяху также может баллотироваться в президенты. Кнессет выберет заменяющего Ривлина 2 июня, когда станет ясно, будет ли сформирована коалиция парламентского большинства или нет.

Турция пытается воспользоваться ситуацией. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом уже попытался сунуть нос в вышеупомянутые события, назвав нападения на палестинцев терроризмом.

Заместитель главы политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что все арабские страны должны отменить мирные соглашения с Израилем. “События, происходящие возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме и в районе Шейх Джарра, подтверждают, что поиск политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен. Оккупационные власти захватывают дома в арабских районах, чтобы изменить демографический характер города. Уже невозможно молчать о зверствах, совершенных Израилем в Восточном Иерусалиме”, - сказал аль-Арури, предупредив, что “боевики исламского сопротивления, базирующиеся в Газе, уже не день сражаются за мечеть Аль-Акса”. Он подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться, поскольку “в основе конфликта лежит судьба Восточного Иерусалима”.

“Силы сопротивления в настоящее время берут на себя ответственность за всю Палестину и за ее народ”, - заявил аль-Арури.

Из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 200 ракет, по меньшей мере, шесть из них взорвались в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, нанес удар по ХАМАС. По данным Министерства здравоохранения в секторе Газа, в результате израильских атак были убиты 20 палестинцев, в том числе 9 детей, и еще 65 получили ранения.

Во время встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдуллой аль-Сафади госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль имеет право защищать своих граждан от ракетных обстрелов, и призвал все стороны ослабить напряженность.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН