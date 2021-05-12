Газета “Айастани Анрапетутюн”: Куда приведет эскалация палестино-израильского конфликта?

“Газета “Айастани Анрапетутюн” о последних событиях и последствиях палестино-израильского конфликта беседовала с экспертом по Ближнему Востоку Арутом Аракеляном. По его словам, эскалация конфликта была настолько ожидаемой, что после 4-х выборов Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство в течение 28 дней. С другой стороны, обострение ситуации произошло в день Кодс, который в мусульманском мире является последней пятницей месяца Рамадан. В основном он отмечается шиитами. 42 года назад лидером Исламской революции в Иране Имамом Хомейни он был назван Днем Кодса. Кодс - это арабское название Иерусалима. Ежегодно в этот день в знак протеста против захвата Коса в исламском мире проходят демонстрации, которые в этом году переросли в столкновения.

По сути, применение силы турецко-азербайджанским тандемом в Арцахе и решение проблемы жесткими средствами кажутся ящиком Пандоры, после открытия которого стороны и других конфликтов также пытаются решить свои проблемы путем применения силы и тяжелых средств. Что касается вопроса, какое влияние может возыметь эскалация палестино-израильского конфликта на нашу страну, Аракелян отметил, что если он не будет контролироваться и выйдет из региона, то применение силы решит все проблемы”.

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