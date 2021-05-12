Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мы должны работать в направлении выгодных нам платформ

“После третьей Арцахской войны рассматривание территорий Армении и Арцаха в СМИ Азербайджана, нашего врага, показывает, что стрелки искусственного государства больше нацелены на Армению, потому что арцахский вопрос они считают уже решенным. Выдвигается много тезисов, задуманных с далеко идущими целями, как-то, гуманитарное и экономическое сотрудничество решит политические вопросы. Но мы говорим, что такого не может быть, нет чисто экономических вопросов, все они имеют политическую упаковку. Более того, все проблемы в этом регионе, начиная от культурных, образовательных и экономических, имеют геополитические подоплеки.

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