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Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Страусиная политика” ведет в тупик

Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Страусиная политика” ведет в тупик

“Весь мир считает, что проблема Арцаха не решена, а Алиев упорно заявляет, что в результате войны решил ее. Руководителю Азербайджана придется вернуться за стол политических переговоров, рано или поздно осознав, что без этого любой формат регионального сотрудничества, о котором он вместе с Турцией постоянно говорят, невозможен. Страусиная политика Алиева в отношении статуса Арцаха приведет его в тупик, и в конечном итоге именно Турция, которая де-факто решает вопросы Азербайджана, вынудит его возобновить переговоры, поскольку международное давление на нее уже достигло своего пика, и она начинает уступать”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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