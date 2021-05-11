Группа испанских депутатов и сенаторов потребовала от Азербайджана освободить армянских военнопленных
21:43, 11 Май, 2021
Группа испанских депутатов и сенаторов потребовала от Азербайджана освободить армянских военнопленных. Они сфотографировались перед центральным входом в Конгресс с плакатами «Свобода армянским военнопленным». Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Армении в Испании в Facebook.
«Группа испанских депутатов и сенаторов требует от Азербайджана освобождения армянских военнопленных.
Сегодня перед центральным входом в Конгресс они сфотографировались с плакатами с надписью “Свобода армянским военнопленным”», - говорится в сообщении.
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