Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией на оккупированной палестинской территории и в Иерусалиме, включая эскалацию в секторе Газа, а также ситуацию в оккупированном Восточном Иерусалиме", - сказал он.

"Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться", - добавил Дюжаррик. "Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации", - добавил он.

В ночь на 11 мая, как сообщила Армия обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 200 ракет. Между тем, как информируют палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 25 человек, включая девять детей, погибли, еще 107 получили ранения.