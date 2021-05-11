Пашинян утвердил состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян утвердил перечень органов системы государственного управления, входящих в состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Никола Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно решению, председателем комиссии с армянской стороны является заместитель министра обороны Армении Сурен Саакян.