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Пашинян утвердил состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству

Пашинян утвердил состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян утвердил перечень органов системы государственного управления, входящих в состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Никола Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно решению, председателем комиссии с армянской стороны является заместитель министра обороны Армении Сурен Саакян.


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