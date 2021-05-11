Президент Армении и ректор МГУ обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере образования и науки

Находящийся в Москве с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, встретился с ректором Виктором Садовничим.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отметив, что Московский государственный университет для него является родным учебным заведением, президент Саркисян сказал, что рад находиться в месте, с которым имел многочисленные рабочие контакты в годы студенчества, занятий наукой и преподавательской деятельности.

Собеседники обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере образования и науки, подчеркнув важность его непрерывного развития и углубления.

Они подчеркнули, что в современном мире объединение усилий стало насущной необходимостью, чтобы двигаться в ногу со стремительным прогрессом. В этом плане важно сохранение богатых традиций сотрудничества Армении и России, наиболее эффективное использование существующего потенциала.

Президент Армении и ректор Московского государственного университета достигли договорённости о сотрудничестве между Фондом развития МГУ и ряда университетских научных центров с президентской инициативой АТОМ, направленной на развитие технологий в Армении. В частности, перспективной признана реализация совместных проектов в сфере искусственного интеллекта, новейших технологий и в ряде других отраслей.