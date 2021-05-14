“Ереванский бестселлер”: в списке есть новые книги: переводы, апрель 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за апрель.

На первом месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях. Перевод Наиры Хачатрян.

“Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса занимает второе место. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным модным фотографов, живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевела Астхик Атабекян.

На третьем месте - повесть Зары Бабаян - история, которая дает возможность полностью, до конца раскрыть всю трагедию геноцида. История сколь невероятная, столь и правдивая, настоящая, чудесная. Переводчик: Нерсес Атабекян.

“Моя гениальная подруга” Елены Ферранте - на четвертом месте. Главные героини - вспыльчивая Лила и автор книги Елена. Они становятся женщинами, матерями, лидерами и всегда поддерживают сложную, иногда противоречивую дружбу. В романе сплетены истории Лилы и Елены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет до школьной юности. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дружбы, это история целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Переводчик: Дженни Филян.

Книга Салли Руни “Нормальные люди” занимает пятое место. Коннелл и Марианна выросли в одном маленьком провинциальном городке, но на этом их схожесть заканчивается. В школе Коннелл известен и любим, а Марианна одинока. Но стоило им один раз поговорить, как их жизни в корне изменились. Год спустя они оба учатся в Тринити-колледже в Дублине. Марианна попадает в новую социальную среду, а Коннелл играет второстепенную роль робкого и нерешительного подростка. В колледже Марианна и Коннелл иногда бывают и вместе, но чаще, они заинтересованы другими. Но, тем не менее, их притягивает друг к другу словно магнитом, потому что они чувствуют непреодолимую привязанность. Перевела Астхик Саргсян.

На шестом местр книга Гузель Яхиной “Зулейха открывает глаза”.1930 год. План раскулачивания Иосифа Сталина в Советском Союзе набирает обороты. Среди жертв и молодая татарская семья. Муж убит, а жена сослана в Сибирь. Вместе с сотнями других людей крестьянку Зулейху также в грузовом вагоне сослали в Сибирь. Неграмотные крестьяне, интеллигенция и преступники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - они все встречаются на берегу реки Ангары. Они ежедневно, защищая свое право на жизнь, борются с суровой природой тайги и с безжалостным государством. Перевела Наира Хачатрян.

На седьмом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

Восьмое место занимает повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делает эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

“Манон Леско” аббата Прево занимает девятое место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

На десятом месте - “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор" был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопические элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и в ряде исламских стран. Перевод Арташеса Эмина.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).