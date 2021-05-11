Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с трагедией в Казани направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:

«Примите глубокие соболезнования в связи со страшной трагедией, произошедшей в школе г.Казани.

Прошу передать слова глубокого сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».