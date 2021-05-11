Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани
18:51, 11 Май, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с трагедией в Казани направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:
«Примите глубокие соболезнования в связи со страшной трагедией, произошедшей в школе г.Казани.
Прошу передать слова глубокого сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
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