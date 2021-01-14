Предстоящие на 12 мая мероприятия
17:44, Май 11, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:54 Замглавы МИД Армении представил делегации ПАФ сложившийся вследствие войны гуманитарный кризис
- 20:26 Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
- 20:06 Пашинян утвердил состав Армяно-польской межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству
- 19:36 Президент Армении и ректор МГУ обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере образования и науки
- 19:18 Омбудсмен Арцаха подчеркнул важность международного давления на Баку в вопросе возвращения пленных
- 18:51 Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани
- 18:17 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 17:44 Предстоящие на 12 мая мероприятия
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-05-21
- 17:33 Азиатские индексы - 11-05-21
- 17:29 Войдет ли "Нацдвижение" в парламент Грузии? Мелия сделал заявление
- 17:20 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
- 17:16 Азербайджан пытается оправдать невыполнение обязательств необоснованными комментариями: Мане Геворгян
- 17:12 Байден и Путин договорились расширить диалог по контролю над вооружениями
- 17:06 Кинофестиваль в Карловых Варах перенесли на конец августа
- 16:57 Премьер-министр Грузии проведет встречи с Николом Пашиняном и Ара Айвазяном
- 16:43 Армения примет участие в туристической выставке в Дубае
- 16:34 Том Круз вернул три награды "Золотого глобуса" в знак протеста
- 16:28 МИД Армении выразил обеспокоенность продолжающимися столкновениями в Иерусалиме
- 16:20 Тигран Мукучян подробно рассказал об установке видеокамер на избирательных участках
- 16:02 Делегации из России, Южной Осетии и Абхазии прибыли в ДНР
- 15:58 Предвыборная кампания стартует 7 июня и продлится до 18 июня
- 15:57 В ООН призвали к прекращению насилия на палестинских территориях и в Израиле
- 15:54 Вице-спикер НС и посол Болгарии в Армении подчеркнули важность расширения двусторонних отношений
- 15:51 МИД Армении выразило соболезнования родным погибших в результате стрельбы в казанской школе
16:12, 08.05.2021
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19:23, 09.05.2021
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17:50, 07.05.2021
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20:47, 04.05.2021
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18:01, 07.05.2021
Просмотрели 668 раз Посольство Армении осудило акт вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области