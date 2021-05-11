Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" примет решение - войти в парламент Грузии или нет - через неделю, заявил журналистам председатель партии Ника Мелия.

Мелия впервые явился в головной офис партии после того, как накануне покинул руставскую тюрьму. Политик встретился с лидерами и сторонниками ЕНД. По его словам, с сегодняшнего дня партия приступает к консультациям по вопросам входа в парламент и подписания соглашения, подготовленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем. До освобождения своего лидера партия категорически отказывалась идти на эти шаги, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

"В партии много людей с различными мнениями, поэтому процесс требует консультаций, - сказал Мелия. - Мы постараемся за неделю принять решение, которое так ждет общество. В первую очередь, должно быть принято единодушное решение о том, продолжает ли партия действовать по конкретному плану или меняет его на другой. То есть, начинает парламентскую жизнь параллельно с другой деятельностью или нет, подписывает партия документ и так входит в парламент или не подписывает и входит при других условиях".

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования