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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович, 

Глубоко потрясён известием о трагедии, произошедшей 11 мая сего года в школе №175 в Казани.

Особую скорбь вызывает то, что большинство жертв – дети.

Прошу Вас передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.


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