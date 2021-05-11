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Азербайджан пытается оправдать невыполнение обязательств необоснованными комментариями: Мане Геворгян

Азербайджан пытается оправдать невыполнение обязательств необоснованными комментариями: Мане Геворгян

Верная своим гуманитарным обязательствам и общечеловеческим ценностям, Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

- Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 11 мая говорили в Баку о необходимости решения гуманитарных вопросов. В этом контексте был затронут вопрос предоставления карт минных полей. Как бы Вы отреагировали на это заявление?

- Верная своим гуманитарным обязательствам и общечеловеческим ценностям, Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера. В то же время мы считаем недопустимым невыполнение обязательств, взятых на себя в пункте 8 трехстороннего Заявления от 9 ноября, которое Азербайджан пытается оправдать необоснованными комментариями. Позиция международного сообщества в связи с немедленной и безоговорочной репатриацией военнопленных и других удерживаемых лиц более чем четкая.


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