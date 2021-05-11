Кинофестиваль в Карловых Варах перенесли на конец августа

Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который должен был пройти в начале июля 2021 года, из-за пандемии коронавируса перенесли на конец августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник журналистам президент киносмотра Иржи Бартошка.

"В связи с пандемией коронавируса было решено перенести кинофестиваль на более поздний срок, чем обычно, - подчеркнул он. - Смотр, который первоначально предполагалось провести со 2 по 10 июля, пройдет с 20 по 28 августа с максимальным соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Верю, что к нам приедут гости уже после получения прививок от коронавируса".

Президент киносмотра выразил надежду, что коронавирус удастся победить в текущем году, и в 2022 году кинофестиваль в Карловых Варах состоится в традиционные сроки в первой половине лета. В прошлом году организаторы отменили смотр из-за пандемии.

Киносмотр в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводились ежегодно.