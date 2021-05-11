Армения примет участие в туристической выставке в Дубае

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Для презентации туристических возможностей Армении Комитет по туризму принял два крупных российских телеканала: НТВ и "Россия-1". На пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» эксперт по связям с общественностью и цифровому маркетингу комитета по туризму Гаяне Айвазян отметила, что передача об Армении на телеканале НТВ, скорее всего, выйдет в эфир 15 мая. В конце мая «Россия-1» покажет две программы, посвященные Армении.

«Кроме того, мы планируем посещение Армении российскими блогерами и журналистами. Для них уже готовится повестка визита, чтобы более интересно представить нашу страну», - сказала Гаяне Айвазян.

В целях повышения туристического имиджа Армении Комитет по туризму также участвует в международных выставках. Армения будет представлена на Международной туристической выставке, которая пройдет в Дубае 16-19 мая.

«Это очень хорошая возможность для более активного развития сотрудничества в этом направлении. Для нас интересны рынки Ближнего Востока, у них большой потенциал. Представляя Армению на международных выставках, мы учитываем специфику этого рынка. Исходя из этого, мы стараемся позиционировать себя и вносить новые предложения. В любом случае основные продукты, которые мы представили на других рынках, также будут интересны в Дубае. Речь идет о гастрономическом, приключенческом и культурном туризме», - добавила она.