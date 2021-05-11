Вице-спикер НС и посол Болгарии в Армении подчеркнули важность расширения двусторонних отношений

11 мая заместитель председателя НС Армении Ваге Энфиаджян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Болгария в Республике Армения Калином Васильевым Анастасовым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

Стороны отметили расширение армяно-болгарских двусторонних отношений, дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества, активизацию торгово-экономических связей. Были затронуты и региональные вопросы. Говоря о войне, развязанной азербайджано-турецким тандемом, заместитель председателя НС выразил надежду, что в скором времени в регионе произойдут позитивные изменения и будет установлен мир. В свою очередь, посол Болгарии заверил, что они следят за процессами, происходящими в регионе, и выразил надежду, что диалог будет продолжен в формате Минской группы ОБСЕ.

Ваге Энфиаджян поднял вопрос о сохранении армянских культурных и религиозных памятников на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана. В этой связи он подчеркнул важность активных действий международного сообщества и дружественных стран. Посол Калин Васильев Анастасов выразил надежду, что эти вопросы в рамках ЮНЕСКО и Минской группы ОБСЕ будут справедливо разрешены.

Посол поблагодарил за прием, высоко оценив отношения, сложившиеся между двумя странами. Он особо подчеркнул роль армянской общины Болгарии в укреплении двусторонних отношений.

Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества в сферах сельского хозяйства, новейших технологий, транспорта и реализации совместных программ. Стороны подчеркнули низкий уровень двусторонней торговли, отметив, что существует большой неиспользованный потенциал.