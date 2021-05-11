Граждане на избирательном бюллетене не будут делать никаких отметок

На парламентских выборах избирателям на бюллетене для голосования не придется делать каких-либо отметок, они должны будут просто выбрать нужный бюллетень и поместить его в конверт.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании ЦИК 11 мая.

Секретарь ЦИК Армен Смбатян напомнил, что, по сути, изменением избирательного кодекса ЦИК предлагается изменить вид бюллетеня для парламентских выборов. “Поскольку выборы будут проводиться исключительно по пропорциональной системе, бюллетень не будет иметь обратной части, не будет территориальных кандидатов, на бюллетене не надо будет делать каких-либо отметок. На бюллетене парламентских выборов отныне не будет делаться ни одной отметки”, - сказал Смбатян.

Избиратель сделает свой выбор следующим образом: выберет один из бюллетеней и поместит его в конверт.

Проект решения ЦИК о внесении изменений в решение ЦИК РА № 139-н от 22 ноября 2016 года был принят голосованием.

Президент Армении Армен Саргсян вечером 10 мая подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание на 20 июня.