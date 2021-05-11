Никол Пашинян встретился с родственниками погибших военнослужащих

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня встретился с родственниками военнослужащих, погибших в небоевых условиях. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи было представлено первое консультативное заключение, составленное в результате исследования, проведенного рабочей группой, которая была создана решением премьер-министра Республики Армения № 888-Н от 3 августа 2020 года.

В начале обсуждения Никол Пашинян отметил: “Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Мы встретились несколько месяцев назад и достигли договоренности. За это время произошла война и известные вам события, но работа продвинулась, и у нас есть первое заключение. Первым делом, которое было рассмотрено, является уголовное дело, возбужденное в связи со смертью Тиграна Оганджаняна. Пожалуйста, госпожа Вардапетян”.

Помощник исполняющего обязанности премьер-министра Анна Вардапетян подробно рассказала о консультативном заключении, составленном по результатам исследования. Она отметила, что согласно утвержденной решением очередности уголовных дел, первым было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в связи со смертью Тиграна Оганджаняна. Рабочая группа работала еженедельно, подготовила письменное консультативное заключение на 140 страницах, которое включает в себя совместный подход всех членов рабочей группы (в группу входят 6 человек: 3 представителя премьер-министра и 3 представителя правопреемников пострадавших).

Анна Вардапетян сообщила, что рабочая группа в консультативном заключении зафиксировала ряд нарушений. В основном они относятся к ключевым следственным действиям, направленным на получение имеющих существенное для уголовного дела значение доказательств. Выявлены также нарушения, связанные со служебным следствием, телефонными разговорами, по отдельным частям представлены предложения. Вардапетян отметила, что рабочая группа не выполняет следственных функций, письменное консультативное заключение является профессиональным мнением состоящей из 6 человек независимой профессиональной группы и чисто юридическим анализом. Это заключение будет представлени в осуществляющий предварительное следствие орган.

Никол Пашинян спросил у правопреемника потерпевшего Гоар Саркисян, как она оценивает результаты и выводы исследования. В ответ г-жа Гоар Саркисян сообщила, что ее сын умер в 2007 году, и она уже 14 лет выражает озабоченность по поводу причины смерти сына. Она отметила, что согласна с консультативным заключением, участвовала в обсуждениях рабочей группы и готова продолжить сотрудничество по дальнейшим шагам.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность того факта, что есть согласие по результатам проделанной работы, и предложил последовательно двигаться дальше в соответствии с установленными правовыми процедурами.

На встрече также обсуждался вопрос о начале исследования следующего дела. Анна Вардапетян сообщила, что по инициативе родителей и взаимному согласию было предложено рассмотреть в качестве второго дела уголовное дело, возбужденное в связи со смертью Валерика Мурадяна.

В ходе обмена мнениями Никол Пашинян выслушал замечания родителей и ответил на их вопросы.