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МККК продолжает посещения армянских пленных в Азербайджане и обеспечивает связь с их семьями

МККК продолжает посещения армянских пленных в Азербайджане и обеспечивает связь с их семьями

Международный комитет Красного Креста (МККК) посещает армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, и обеспечивает их связь семьями. «Арменпресс» передает  сообщение, распространенное Армянским офисом Международного комитета Красного Креста.

“Мы продолжаем посещать тех, кто находится в заключении в связи с карабахским конфликтом, чье заключение официально подтверждено. Мы помогаем им оставаться на связи со своими семьями. Это делается путем сообщений Красного Креста, устных сообщений, а в последнее время и телефонных звонков и предварительно записанных видеоматериалов”, - говорится в сообщении МККК.

По разным данным армянской стороны, в Азербайджане находится около 200 армянских военнопленных. На сегодняшний день в Армению возвращено более 70 заключенных.


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