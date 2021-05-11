МККК продолжает посещения армянских пленных в Азербайджане и обеспечивает связь с их семьями

Международный комитет Красного Креста (МККК) посещает армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, и обеспечивает их связь семьями. «Арменпресс» передает сообщение, распространенное Армянским офисом Международного комитета Красного Креста.

“Мы продолжаем посещать тех, кто находится в заключении в связи с карабахским конфликтом, чье заключение официально подтверждено. Мы помогаем им оставаться на связи со своими семьями. Это делается путем сообщений Красного Креста, устных сообщений, а в последнее время и телефонных звонков и предварительно записанных видеоматериалов”, - говорится в сообщении МККК.

По разным данным армянской стороны, в Азербайджане находится около 200 армянских военнопленных. На сегодняшний день в Армению возвращено более 70 заключенных.