Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания (парламента) и проведении парламентских выборов 11 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", - говорится в сообщении.

Президент Болгарии также назначил Стефана Янева главой технического правительства страны, которое приступит к работе 12 мая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.