Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы
14:52, 11 Май, 2021
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания (парламента) и проведении парламентских выборов 11 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", - говорится в сообщении.
Президент Болгарии также назначил Стефана Янева главой технического правительства страны, которое приступит к работе 12 мая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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