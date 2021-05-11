Глава МИД РФ считает Минскую группу ОБСЕ востребованной
Минская группа ОБСЕ остается востребованной, прежде всего, для продвижения мер доверия для сотрудничества между сторонами по гуманитарным вопросам. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге, состоявшемся после встречи с главой МИД Азербайджана в Баку, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, касаясь урегулирования ситуации в Арцахе.
“Ключом к дальнейшему урегулированию ситуации является полное выполнение договоренностей, достигнутых между руководителями России, Армении и Азербайджана 9 ноября прошлого года и 11 января этого года. Эти соглашения предусматривают все необходимые механизмы для поддержания режима прекращения огня, они также направлены на разблокирование инфраструктур, которые долгие годы не позволяли раскрыть очень серьезный транзитный и экономический потенциал этого геополитического региона”, - сказал Лавров. Трехсторонняя рабочая группа под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении также вносит свой значительный вклад в реализацию достигнутых договоренностей. Группа, возглавляемая вице-премьерами, работает весьма эффективно, и Лавров убежден, что первые результаты будут видны уже в ближайшее время.
По словам главы МИД России, группа работает над прояснением возможностей разблокировки транспортной и экономической инфраструктур. По словам Лаврова, разблокирование инфраструктур позволит южнокавказским государствам войти в общую со своими соседями транспортную зону.
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