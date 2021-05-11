Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавит) под председательством судьи Анны Данибекян 11 мая вновь отложил рассмотрение дела второго президента Армении Роберта Кочаряна. Заседание перенесено на 25 мая.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила команда адвокатов второго президента Армении.

Адвокат Роберта Кочаряна Арам Вардеванян ходатайствовал, чтобы расследование этого дела отложить и назначить его после 20 июня. Защитник напомнил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых участвует и Роберт Кочарян, возглавляющий блок “Армения”. Вардеванян подчеркнул, что Кочарян, как и любой гражданин, подавший заявку на участие в выборах, имеет конституционное право на проведение предвыборной кампании. Заседания, запланированные на предвыборный период, могут помешать ее проведению. Речь идет всего о трех судебных заседаниях. Между тем, как напомнил Вардеванян, прошлой весной по разным причинам не состоялись 10 судебных заседаний.

Однако суду этих обоснований было недостаточно, ходатайство было отклонено.

Адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна Эрик Алексанян, учитывая состояние здоровья своего подзащитного, также ходатайствовал о переносе заседания. Алексанян сообщил, что Армен Геворгян находится под амбулаторным наблюдением, и просил следующее заседание назначить не ранее 25 мая.

Судья Данибекян сообщила, что на следующей неделе она будет занята на курсах Академии юстиции. В результате следующее судебное заседание было назначено на 13:00 25 мая.