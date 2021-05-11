От Дней вина до Джаз Феста: событийный туризм активизируется, ожидаются гости и из других стран

В Армении с точки зрения проведения фестивалей 2021 год будет очень активным. С мая по конец ноября планируется провести около 3-х десятков фестивалей разных тематик.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» директор Ассоциации армянских фестивалей “FestivAr” Нуне Манукян отметила, что старт даст Фестиваль долмы, который пройдет 22 мая. Посетители смогут ознакомиться с самым разнообразным ассортиментом долмы. Как всегда, этот вкусный процесс будет сопровождаться культурными мероприятиями. Затем будут Ереванские дни вина, Фестивали экотуризма, авелука, шелковицы, танго, пива, меда и ягод, шашлыка, искусства и ремесел, Джаз Фест и другие фестивали.

“Туризм - одна из областей, наиболее пострадавших от эпидемии. Организаторы фестивалей столкнулись со многими трудностями. В тех условиях очень сложно было понять, что же делать дальше, но мы знали, что надо продолжать работать. Теперь, если вы посмотрите календарь армянских фестивалей, вы увидите, какая активность ожидается. Есть много фестивалей для людей с разными вкусами и предпочтениями, некоторые из них проходят в приграничных общинах, что очень важно. Мы должны показать миру, что в наших общинах безопасно, они могут приезжать и участвовать в мероприятиях”, - сказала Нуне Манукян.

С туроператорами ведется активная работа, и отзывы уже поступают. Нуне Манукян отметила, что ждут туристов из-за рубежа, в частности из России, Германии и Англии.

“Наша партнерская организация из Германии сообщила, что местные СМИ ежедневбо пишут, какие страны открыты для туризма. Представьте, что Армению все время упоминают, это для нас хорошая реклама”, - сказала Нуне Манукян.

Туроператоры турпакеты составляют таким образом, чтобы у туристов была возможность принять участие и в фестивалях. Помимо ожидания гостей из-за рубежа, Нуне Манукян отмечает и участие местных жителей. Эти фестивали также способствуют и развитию общин и внутреннего туризма.