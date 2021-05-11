В Италии провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении президента

Итальянские карабинеры провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении чести и авторитета президента страны Серджо Маттареллы и подстрекательстве к преступлениям.

Операция прошла по запросу римской прокуратуры в нескольких городах страны – в том числе Турине, Перудже и Болонье, говорится в сообщении.

Один из фигурантов является 53-летним университетским профессором. "Выявлена его связь с группами и активистами антисемитского и расистского толка посредством российской социальной сети "Вконтакте", - отмечается в коммюнике. Трое других подозреваемых также придерживались крайне правых убеждений.

Обыски распространились на электронные счета и социальные профили подозреваемых и позволили изъять многочисленные системы и оборудование, которые использовались для направления угроз президенту.

Различный контент, ставший предметом расследования, относится к периоду с апреля 2020 года по февраль 2021 год. Подозреваемым от 44 до 65 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе расследования удалось выявить распространение в сети множества оскорбительных действий против главы государства, которые, по всей видимости, являются результатом тщательно продуманной стратегии агрессии против высоких институтов власти в стране", - говорится в сообщении.

В конце 2019 года прокуратура Палермо завершила расследование по аналогичному делу по факту оскорблений в адрес Маттареллы, которые появились в Facebook весной 2018 года. Одна из обвиняемых, как передавали местные СМИ, раскаялась и в слезах просила прощения на предварительном процессе.