В сфере туризма Армении наблюдается оживление: много российских туристов

В сфере туризма Армении наблюдается оживление. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» специалист по общественным связям и цифровому маркетингу Комитета по туризму Гаяне Айвазян отметила, что майские праздники показали, что в Армении есть активность, особенно со стороны российских туристов.

“В первой декаде мая мы довольно часто видели российские туристические группы, что не может не воодушевлять представителей сферы. Могу сказать, что даже в неформальных группах социальных сетей обсуждался вопрос о востребованности гидов, работающих с российскими туристами. Что, конечно, очень вдохновляет”, - сказала Гаяне Айвазян.

“Говорить о том, что сфера активизировалась, о восстановлении сферы, конечно, по словам Гаяне Айвазян, пока рано. Армения открыла свои границы перед миром, но многие страны пока из-за пандемии остаются закрытыми, она является препятствием для туризма, ограничения по-прежнему для этого сектора создают определенные проблемы”. Международные исследования показывают, что только после 2023 года можно будет говорить о полном восстановлении туризма.