Симфонический оркестр исполнит произведения Спендиаряна и Ерканяна

В рамках XII Фестиваля армянского композиторского искусства 17 мая в концертном зале “Арам Хачатурян” любители музыки смогут послушать произведения Александра Спендиаряна и Ерванда Ерканяна.

Как передает «Арменпресс», прозвучат Концертный вальс Спендиаряна, Концертная прелюдия, симфоническая сюита “Три пальмы” и Симфония № 7 Ерканяна.

Концертом будет руководить художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Основная цель Фестиваля армянского композиторского искусства, который состоится в Ереване 4-22 мая, - ознакомление широкого круга слушателей с произведениями армянских композиторов-классиков и современных композиторов, запись и оцифровка камерных и симфонических произведений армянских композиторов. Фестиваль также дает возможность исполнить произведения молодых армянских композиторов.

На фестивальных концертах с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят скрипач Айк Казазян и виолончелист Арам Талалян. Концертами будут руководить дирижеры Сергей Смбатян, Рубен Асатрян и Ваагн Папян.