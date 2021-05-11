Члены ВСС встретились с судьями Еревана по гражданским делам
10 мая Высший судебный совет с рабочим визитом посетил суды общей юрисдикции города Еревана: Канакера, Арабкира, Эребуни, Ачапняка. Состоялись встречи с судьями, рассматривающими гражданские дела. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Армении.
Члены совета обсудили с судьями существующие в системе проблемы, в частности, вопросы, касающиеся доступности и эффективности правосудия, а также снижения загруженности судов.
Члены Высшего судебного совета выслушал опасения и точки зрения судей по существующим в системе проблемам, обсудили возможности повышения зарплат, обеспечения социальных гарантий, увеличения штатов.
После встреч с судьями члены совета обошли резиденции, ознакомились с условиями работы судей.
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