Члены ВСС встретились с судьями Еревана по гражданским делам

10 мая Высший судебный совет с рабочим визитом посетил суды общей юрисдикции города Еревана: Канакера, Арабкира, Эребуни, Ачапняка. Состоялись встречи с судьями, рассматривающими гражданские дела. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Армении.

Члены совета обсудили с судьями существующие в системе проблемы, в частности, вопросы, касающиеся доступности и эффективности правосудия, а также снижения загруженности судов.

Члены Высшего судебного совета выслушал опасения и точки зрения судей по существующим в системе проблемам, обсудили возможности повышения зарплат, обеспечения социальных гарантий, увеличения штатов.

После встреч с судьями члены совета обошли резиденции, ознакомились с условиями работы судей.