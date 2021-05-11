Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

Жертвами стрельбы в казанской школе стали 11 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее источник сообщал о девяти жертвах стрельбы.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, подтвердил гибель семи человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, во вторник в Казани было совершено вооруженное нападение на школу. Одного из нападавших задержали, второй был нейтрализован в здании школы.