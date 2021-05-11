Члены делегации ПА Франкофонии посетили Мемориал Цицернакаберда

Члены делегации Парламентской ассамблеи Франкофонии посетили Мемориал Цицернакаберда.

Об этом «Арменпресс» стало известно и официального сайта Национального собрания Республики Армения.

11 мая руководитель Европейской региональной миссии ПАФ Жан-Шарль Луперто, депутат от Франции Софи Мет, депутат от Каталонии Аурора Мадаула, депутат от Камеруна Джошуа Осиха, главный административный секретарь ПАФ Эммануэль Мора и советник Европейской региональной ПАФ Фатмир Личи в сопровождении главы делегации НС в ПАФ О. Игитяна, членов делегации Армана Егоян, Арусяк Джулакян, Соны Казарян посетили мемориал Цицернакаберда.

Члены делегации возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, почтили молчанием память Святых мучеников.

Гости осмотрели экспонаты Музея-института Геноцида армян, ознакомились с документами, свидетельствующими о величайшей трагедии 20-го века.