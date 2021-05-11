В Арцахе подтверждено 4 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 11 мая установлено 4 новых случаев COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 42 теста. Таким образом, общее число тестирований достигло 24 430.

Подтверждено 2 709 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 6 975 тестов на COVID-19, из которых 825 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 21 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.