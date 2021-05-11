В Армении подтверждено 243 новых случая COVID-19, вылечились 475 заболевших

По состоянию на 11:00 11 мая в Армении подтверждено 243 новых случаев COVID-19, 475 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов.

За последние сутки проведено 2 678 тестов. Всего проведено 1 019 359 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 219 596 случаев COVID-19, 205 675 из которых вылечились, есть 4 256 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 620 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 045.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.