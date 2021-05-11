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Корабль США в Ормузском проливе сделал предупредительные выстрелы из-за катеров Ирана

Корабль США в Ормузском проливе сделал предупредительные выстрелы из-за катеров Ирана

Корабль береговой охраны США в Ормузском проливе был вынужден произвести предупредительные выстрелы, чтобы отогнать подошедшие слишком близко катера Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

На брифинге Кирби заявил, что инцидент произошел, когда 13 иранских катеров сблизились на расстояние до 450 метров с группой из шести американских кораблей, которые эскортировали подводную лодку типа Georgia, вооруженную крылатыми ракетами. В результате корабль США произвел 30 предупредительных выстрелов из станкового пулемета, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После этого иранские катера покинули эту зону, добавил Кирби.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное - ОАЭ.


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