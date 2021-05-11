Группа “Детк” выпустила  новую песню “Ночь”

Группа представила своим поклонникам песню “Ночь”, которая уже доступна на официальном канале группы в YouTube.

Как передает «Арменпресс», песня создана по мотивам одноименного стихотворения Наири Заряна. Автор и аранжировщик песни - Арман Петросян. Запись альбома группы “Детк” “На рассвете” осуществлена при содействии Министерства НОКС Армении.

Ранее члены группы на официальной странице Facebook написали, что альбом опоздал на семь месяцев.

“Альбом опоздал почти на 7 месяцев. Презентация альбома должна была состояться 30 октября 2020 года, но наступила война пришла и все забрала ... Все цели, все мечты, мечты каждого из нас, мечты всех нас, вместе взятых. Надо жить, хотя бы пытаться, пытаться творить и продолжать во имя Тико …, во имя всех ребят…

Наш продюсер сказал: Мало того, что живы, еще и песни пишем...”. Мы долго молчали ... Но возвращаемся”, - написали члены группы на своей официальной странице в Facebook.

“Детк” был создан в 2015 году продюсером Арманом Ампом. В 2017 году на церемонии вручения Национальной музыкальной премии “Цицернак” группа была признана лучшей поп группой Армении 2016 года. С 2020 года группа выступает дуэтом, в составе - Арман Петросян и Ваан Киракосян. В 44-дневной Арцахской войне ребята потеряли своего лучшего друга Тиграна, которому и посвятили песню “Мы придумали темноту”.

Группа “Детк”, получила признание после песен “Шуши”, “Одна нация - одна армия”, “Моя родина”, “Свет” и ряда других.