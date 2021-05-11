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СМИ: в Японии произошел взрыв на химическом заводе

СМИ: в Японии произошел взрыв на химическом заводе

 Взрыв произошел во вторник на химическом заводе, расположенном в японском городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После взрыва на предприятии возникло возгорание. К месту инцидента прибыли пожарные расчеты и полиция.

Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности.


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