Дорога Степанцминда-Ларс открыта

МЧС Армении сообщает, что на территории Армении всего одна труднопроходимая автодорога. Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, автодорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд - открыта, дорога к озеру Кари Арагацотнской области - труднопроходима.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.