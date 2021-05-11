Состоялся довольно напряженный матч: Вардан Бичахчян

Главный тренер ереванского “Арарата” Вардан Бичахчян матч с “Алашкертом” назвал довольно напряженным.

“Это была довольно напряженная встреча. Понятно, что так и должно было быть в конце чемпионата. Мы были на своем поле, и нам хотелось, чтобы мы выиграли. В нашей игре не хватило только гола”, - передает «Арменпресс» слова Бичахчяна, приведенные пресс-службой чемпионата.

По словам специалиста, клуб постарается за счет трансферов игроков освежить состав команды.

23-й тур чемпионата Армении по футболу начался с матча “Арарат” - “Алашкерт”. В первой половине матча на Республиканском стадионе имени В. Саргсяна голов не было забито. То же произошло и во втором тайме. Матч завершился вничью.

По окончании этого тура лидирует “Алашкерт” с 37 очками, “Арарат” с 36 очками на втором месте.