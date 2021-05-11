В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет, израильские военные в ответ поразили 140 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил во вторник на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упали на территории самого сектора. В ответ Армия обороны Израиля поразила 140 военных целей радикалов в секторе, а также ликвидировала порядка 15 оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад", - сказал он.