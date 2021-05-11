Газета “Айастани Анрапетутюн”: Посягательства на Нжде направлены против армянской идентичности

“Нжде, один из ключевых деятелей нового периода истории армянского народа, один из великих национальных мыслителей, оказался в центре послевоенных событий вокруг Арцаха. Статуя Нжде в городе Мартуни, по просьбе азербайджанцев, вначале была перенесена с одной из центральных улиц, и с тех пор ходят слухи, что ее уберут совсем. История статуи определенно показывает, что Азербайджан никогда не был и не может быть многонациональным государством. Сегодня против Нжде воюют исключительно Азербайджан и Турция, продолжая политику исключения армянской идентичности из Арцаха и Сюника. С другой стороны, Азербайджан пытается доказать, что он имеет влияние на события в Республике Арцах. Ответ Арцаха на это предельно ясен, он несколько дней назад был вывешен на статуе. На ней было написано, что те, кто захотят снять статую, будут расстреляны. Надпись ясна и адекватна, поскольку это нападение не на памятник, а на личность борца за права армян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.