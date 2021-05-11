Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопросы, скорее геополитические

“Секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в одном из интервью похвастался, что Алиев к вопросу, что “Армении не дадут восстановить свои военно-политические ресурсы” имеет “особое отношение”. По данным Minval.az, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле 2021 г. составил около 1 миллиарда долларов. В январе-апреле Азербайджан импортировал из Турции оборонную продукцию на сумму 117 315 миллионов долларов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 8 795 миллионов долларов.

Мы привели эти два факта, чтобы дать понять, что даже говорить о нормализации отношений с этими двумя враждебными государствами - это нонсенс. Мы много раз говорили об этом в наших публикациях, приводя доказательства как с политической, так и с экономической точки зрения, особенно в контексте “Мегринского коридора”. В котором есть и технический нюанс, который развенчивает все распространенные мифы о региональной разблокировке. Речь идет о разнице ширины железных дорог. Дело в том, что планируемый участок железной дороги Карс-Игдыр-Нахиджеван-Мегри-Хорадиз-Баку, проходящий через Мегринский коридор в Карабах, будет строиться по европейскому стандарту 1 435 мм. Такую техническую инфраструктуру планируется построить на территории Карабаха для транспортировок в Баку. Нелишне будет упомянуть, что в Азербайджане, как и в Армении, существует “царский дорога” - 1 520 мм.

Это, на первый взгляд чисто техническое, но на самом деле чрезвычайно важное обстоятельство о чем-то ведь свидетельствует”.

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