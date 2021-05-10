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Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов

Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов

Президент Армен Саркисян подписал указ о проведении 20 июня 2021 внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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