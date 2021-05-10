Заключительная речь Никола Пашиняна на специальном заседании Национального Собрания

Спасибо, уважаемые коллеги,

Хочу констатировать следующее: в течение последнего месяца я с этой трибуны очень долго, практически часами, говорил о процессе по Нагорному Карабаху в содержательном плане, говорил о войне, о важных ее обстоятельствах в содержательном плане, а также говорил о произошедших в Армении за последние три года изменениях и реформах в содержательном плане. И я констатирую, что после этих содержательных заявлений наши оппоненты никак не отреагировали в содержательном плане. Это важный факт, я придаю этому очень важное значение.

Но, тем не менее, я хочу остановиться на двух обстоятельствах: с этой трибуны несколько минут назад прозвучал следующий вопрос: насколько мы были принципиальными и как получилось, что мы, будучи оппозицией, говорили одно, а придя к власти, говорим совсем другое.

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы блока “Выход” было введение пропорциональной ставки подоходного налога в размере 20%. Если честно, я не успел посмотреть, как наши коллеги проголосовали за это изменение, проголосовали за или против. Говорите, что проголосовали против? Ладно.

Одним из ключевых положений блока “Выход” был переход к пропорциональной избирательной системе, то есть к политическим выборам. И я помню, когда недавно в парламенте обсуждалась логика перехода к пропорциональной избирательной системе и наши уважаемые коллеги проявили свою принципиальность, в интернете появились известные отрывки известных выступлений, где люди были более принципиальны или если быть более точным, говорили обратное. Этот список можно продолжать очень долго.

Однако я думаю, что этих двух примеров достаточно, чтобы показать, о чем идет речь. Насколько мы были принципиальны? Могу сказать одно. Мы не всегда преследовали свои политические выгоды. Это правда. Но мы всегда следовали декларированным нами ценностям.

До революции мы объявили, что вендетты не будет, и вендетты не было. Да, мы говорили о справедливости и правосудии, и я еще раз говорю: мы обещали, что не будет вендетты в условиях, когда, да, у нас была неограниченная власть, данная народом.

Мы обещали, что не будет кадровой чистки, и мы обещали, что у всех будет возможность участвовать в строительстве новой Армении. Теперь перед нами ставят пример Осипяна… Почему только Осипяна, могут много чего предъявить. Но на этом фоне хочу подчеркнуть то, что произошло с фракцией “Мой шаг”. Фракция “Мой шаг”, состоящая из 88 человек и прошедшая через тяжелейшие испытания, сегодня едина и выполнила свою величайшую миссию: вернула народу полученную от народа власть.

Люди, сидящие в этом зале, в этой части зала (слева), не связаны между собой никаким бизнесом или какой-либо другой теневой связью. Этих людей связывают только ценности и только принципы. И были люди, которые были, например, уверены, что - в ноябре, в октябре и даже в сентябре были такие разговоры - при необходимости будут вложены 5 млн, 10 млн, 50 млн долларов и 20-23 депутатов из фракции “Мой шаг” будут, извините за это выражение, куплены. Не знаю, куда они вложили эти деньги, но мы увидели, что произошло с фракцией “Мой шаг”, и мы увидим, куда дойдут те, кто уходил, будучи озабоченным заботами нации, народа, границ, места рождения. Думаю, что уже дошли до финиша.

В этом плане хочу выразить благодарность фракции “Мой шаг”, так как, не знаю, как Осипяны, Погосяны, еще кто, но фракция “Мой шаг” доказала, что разговоры о ценностях и принципах - это не просто здравицы и заглавия, а то, что есть и существует в Армении 21-го века. И это факт, которым должны гордиться наш народ и наше общество.

Давайте посмотрим на нашу парламентскую историю. Мы прошли испытание 1998 года, испытание 1999 года, и были фракции, где вроде бы собрались люди, которые прошли через самые тяжелые испытания, но не выдержали это испытание. Это тяжелейшее испытание выдержали люди, которым этого не прощают. Вам и нам этого не прощают, потому что люди не понимают, как можно не продаться, когда цены на бирже самые высокие. Именно этого вам не прощают, нам не прощают. Как можно не продаться, ведь речь идет о миллионах?!

И этот день - наша величайшая победа, величайшая победа народа, величайшая победа ценностей, величайшая победа нравственности, величайшая победа Республики Армения, величайшая победа будущего. И еще раз выражаю слова благодарности фракции “Мой шаг” от имени народа Республики Армения.

Спасибо. И пусть никто не сомневается, что есть будущее, будущее есть!

Спасибо.