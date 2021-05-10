Вице-спикер НС приняла делегацию Парламентской ассамблеи Франкофонии 

Заместитель председателя НС Армении Лена Назарян 10 мая встретилась с членами делегации Парламентской ассамблеи Франкофонии Жан-Шарлем Луперто, Софи Мети, Авророй Мадаулой, Джошуа Осихом, Эммануэлем Мори и Фатмиром Лечи. Во встрече принял участие руководитель делегации НС в ПАФ Ованес Игитян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, визит делегации Парламентской ассамблеи Франкофонии в Армению был запланирован на ноябрь прошлого года, но в связи с известными событиями был отложен.

Приветствуя гостей в парламенте, Лена Назарян отметила, что с ноября в нашей стране произошло много событий: «Армения пережила трудную и тяжелую войну. Это произошло потому, что Азербайджан нарушил международную договоренность о мирном урегулировании карабахского конфликта».

Вице-спикер парламента подчеркнула, что карабахский конфликт не имеет военного решения, это политический вопрос, который еще не решен. Она также отметила, что Армения является страной, которая находится в блокаде со стороны Азербайджана и Турции.

На встрече был затронут вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, который не решается уже семь месяцев. Лена Назарян подчеркнула, что давление международных организаций в этом отношении также усиливается через французских партнеров, за что вице-спикер выразила благодарность.

Глава европейской миссии ПАФ Жан-Шарль Луперто поблагодарил за прием и выразил искреннее, теплое и солидарное отношение к армянам. Он попросил представить приоритет фактов, отражающих ситуацию, чтобы донести ее до партнеров и подготовить соответствующую резолюцию.

Лена Назарян, представив приоритет действий, выделила вопросы, связанные с возвращением военнопленных, защитой культурных ценностей в Арцахе и судьбой Арцаха. В этом контексте вице-спикер особо отметила важность восстановления формата переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Члены делегации Парламентской ассамблеи Франкофонии выразили готовность оказать содействие в решении поднятых вопросов.