Посольство Армении в РФ предупреждает граждан о мошенниках, предлагающих так называемые «посреднические услуги»

Посольство Республики Армения в РФ сообщает, что периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц, отдельных групп ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые «посреднические услуги», связанные с предоставлением консульских услуг.

Как сообщает Арменпресс, посольство просит граждан, чтобы не стать жертвой мошенников, не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве «посредников». Отмечается, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы.

В связи с этим, посольство в очередной раз напоминает, что консульские услуги Армении на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами республики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в г. Новосибирске и консульским пунктов в г. Сочи. Отдельно в иных регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных соцстраницах и сайте посольства.