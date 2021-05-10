Национальное Собрание Армении седьмого созыва будет распущено силой права

Во втором туре Национальное Собрание Республики Армения не переизбрало Никола Пашиняна премьер-министром. Таким образом, согласно Конституции действующее Национальное Собрание седьмого созыва будет распущено силой права.

Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании по выборам премьер-министра Никол Пашинян, выдвинутый не менее чем одной третью от общего числа депутатов, не набрал достаточного количества голосов для избрания. За и против его кандидатуры проголосовали по одному депутату, воздержались - 76 депутатов.

Для избрания премьер-министра требовалось 67 голосов «за».

Это второй раз в истории независимой Армении, когда Национальное Собрание распускается раньше установленного срока. В ноябре 2018 г. после отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна парламент был распущен по той же процедуре.

Единственным кандидатом в премьер-министры был Никол Пашинян. Его кандидатуру выдвинула фракция «Мой шаг» НС. Кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра также была выдвинута в первом туре выборов премьер-министра, но носила формальный характер, так как 25 апреля, уйдя с поста премьер-министра, Никол Пашинян начал процесс роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 3 мая не был избран премьер-министром на внеочередном заседании НС.

Внеочередные выборы в Национальное Собрание в Армении назначены на 20 июня.