Путин рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, президент РФ уточнил, что анализы у него взяли накануне.

"Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", — сказал Путин журналистам.

Он также добавил, что обсудил ход вакцинации в России с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал граждан "продолжать прививочную кампанию".

"Но и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь", — добавил президент РФ.

Путин 23 марта и 14 апреля получил первый и второй уколы одной из российских вакцин против коронавируса. Он отмечал, что чувствует себя хорошо, но не стал озвучивать, каким именно препаратом привился.