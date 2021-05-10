Франция обеспокоена событиями в Восточном Иерусалиме и призывает к деэскалации

Эскалация в Восточном Иерусалиме вызывает большую озабоченность, стороны должны воздерживаться от провокационных действий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в понедельник в ходе брифинга.

"Франция выражает серьезную озабоченность в связи со столкновениями и насилием, которые происходят в течение нескольких дней в Иерусалиме, - отмечается в коммюнике. - Франция решительно осуждает ракетные обстрелы из сектора Газа прошлой ночью в нарушение международного права".

В заявлении МИД республики подчеркивается, что Париж "призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций, чтобы как можно быстрее восстановить спокойствие". "Все действия, подталкивающие к эскалации ситуации, должны быть прекращены", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве отметили, что "в этом контексте Франция глубоко обеспокоена угрозами насильственного выселения жителей района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, что демонстрирует политику колонизации, незаконную по международному праву, и усиливает напряженность". "Все провокационные заявления и призывы к насилию и ненависти недопустимы и должны быть немедленно прекращены", - указали в МИД страны.