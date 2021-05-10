На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано

По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 9 и 10 мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.